Conmemoramos este día en memoria del fallecimiento, el 17 de junio de 1821, del Gral. Martín Miguel de Güemes, figura clave de nuestra independencia.



Nació en Salta el 8 de febrero de 1785 y a lo largo de su carrera militar cumplió un rol fundamental durante la Guerra de la Independencia y en las guerras civiles argentinas.

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Güemes fue gobernador de Salta durante seis años, elegido por asamblea popular, demostrando el aprecio de una gran parte de la población, pero su figura pasó a la historia por su valentía descomunal, fue un gran colaborador en el proyecto emancipador del Gral. San Martín y un innovador estratega militar y amigo del Gral. Manuel Belgrano; una nutrida correspondencia epistolar entre ambos es fiel prueba de esto. Güemes, prócer de la Independencia y héroe de la guerra gaucha.

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