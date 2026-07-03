Desde InfoBrandsen compartimos semanalmente las necrológicas de nuestra comunidad, con el respeto y la seriedad que este espacio merece. Un servicio informativo pensado para acompañar y comunicar con responsabilidad.

ALICIA ESTHER BASILICO vda de VERGARA

Falleció el 26-06-2026

Q.E.P.D: Sus familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 27-06-2026 a las 11,30 hs.

Honras fúnebres a cargo de:

ELBA HELENA JAUREGUI LORDA vda de MORONI

Falleció el 26-06-2026

Q.E.P.D: Su hija: Lucia, Marcelo, Diego y Leandro Moroni; sus hijos políticos; Enrique, Silvana, Mary y Patricia; sus nietos: Mariana, Jimena, Luli, Federico, Nicolas, Catalina, Santiago, Paula, Clemente y Mora, sus nietos políticos, bisnietos, su hermana: Carmen Jauregui Lorda, sus hermanos políticos, sobrinos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio “Parque de la Gloria” el 27-06-2026 a las 14,00 hs.

RUMILDA SILVEIRA IGLESIAS vda de PERRINI “RUMA”

Falleció el 29-06-2026

Q.E.P.D: Su hija: Lilia Perrini; sus nietos: Nancy, Gustavo y Mónica; sus nietos políticos, bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y muestras de pesar recibidas.

Sus restos fueron trasladados al cementerio local el mismo día a las 13,30 hs previo oficio religioso en la capilla ardiente.

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