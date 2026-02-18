La misma tiene como fin conocer el nivel de información y compromiso de los vecinos con la separación de residuos y el cuidado del entorno.

La agrupación Gómez Recicla puso en marcha una encuesta digital destinada a relevar hábitos y conocimientos de la comunidad en relación con el reciclado y el cuidado ambiental. Según explicaron desde la organización, el relevamiento “nos ayudará a conocer cuánto sabés de reciclado y qué tan involucrado estás con el cuidado del medioambiente”.

El cuestionario, que se responde de forma online y anónima, incluye preguntas vinculadas a prácticas cotidianas como la separación de residuos en el hogar, el tipo de materiales que se clasifican, el uso de bolsas diferenciadas y el conocimiento sobre la recolección y disposición de reciclables en cada localidad. Desde la entidad remarcaron que no se solicitan datos personales y que la participación es abierta a toda la comunidad.

Entre las consignas planteadas, se consulta en qué localidad reside el encuestado, si separa residuos en su casa y qué materiales clasifica -como papel y cartón, plásticos, vidrio u orgánicos-, además de indagar si realiza compostaje, si conoce los días de recolección y si estaría dispuesto a participar en talleres vinculados al tema. También se invita a señalar qué aspectos ambientales despiertan mayor interés para futuras capacitaciones.

Desde Gómez Recicla señalaron que la información recabada permitirá orientar futuras acciones de concientización y capacitación ambiental en la comunidad, con el objetivo de fortalecer prácticas sustentables y fomentar una mayor participación ciudadana en el cuidado del ambiente.

