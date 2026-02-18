Con una modalidad de cursada flexible y nocturna, la institución propone a los vecinos a completar sus estudios y ampliar sus horizontes laborales.

Terminar la escuela secundaria es una deuda pendiente para muchos adultos, pero nunca es tarde para saldarla. El CENS 452 invita a aquellos jóvenes y adultos interesados a inscribirse para el ciclo lectivo 2026.

Bajo el lema «Vení a terminar la secundaria», la institución ofrece un cronograma concentrado en tres días a la semana: Martes, miércoles y jueves; de 18 a 22. La misma está orientada para aquellos que trabajen durante el día, y además para que sea compatible con la rutina familiar.

Desde la institución destacan que completar el nivel secundario no solo es un requisito fundamental para el mercado laboral actual, sino también un paso clave para el crecimiento personal y la posibilidad de continuar estudios superiores. El CENS funciona en las instalaciones de la Escuela N° 19, situada en la intersección de las calles Alberti y La Victoria.

No pierdas esta oportunidad de alcanzar tu título. Para obtener más información sobre requisitos e inscripciones, los interesados pueden comunicarse directamente al 2223.575011

