Debido al paro y movilización contra la Reforma Laboral, se verán modificadas las rutinas de algunas oficinas y servicios básicos.

Por un lado, el Municipio no abrirá sus puertas y sólo seguirán activos los servicios esenciales como la recolección de residuos y la salud (Hospital y CAPS). Otras oficinas que permanecerán cerradas son las pertenecientes a la Delegación de IPS y IOMA.

En cuanto al transporte, la línea 500 funcionará con normalida. Los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor fueron intimados por el Ministerio de Capital Humano, por lo cual deberán abstenerse de llevar adelante cualquier medida de fuerza, ya que esto implicaría una violación a las normas legales de la Conciliación Laboral Obligatoria.

Respecto a Unión Platense, la empresa sostuvo la medida de fuerza y se adhirió al paro. Desde la Boletería de la empresa nos aclararon que optaron por atender en horario reducido: abrirán 06:15 y cerrarán a las 14:00. Aclaramos que algunas boleterías de Unión Platense en distintos puntos (fuera de nuestra localidad), decidieron cerrar y otras tomaron la misma decisión que la boletería de Brandsen para poder darle el servicio a los pasajeros.

Por último, oficinas como Anses o Arba tampoco funcionarán, al igual que sucederá con los Bancos.

