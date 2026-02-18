

San Vicente proyecta cuatro nuevas inauguraciones escolares para el inicio de clases 2026.



El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, visitó a la ministra de Educación bonaerense, Flavia Terigi, en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, donde avanzaron en una agenda conjunta para fortalecer la infraestructura escolar del distrito.



Durante el encuentro se analizaron nuevas inauguraciones y obras que se encuentran en ejecución, con el propósito de garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y comunidades educativas en el comienzo del ciclo lectivo 2026.



En ese marco, Mantegazza destacó la importancia del trabajo articulado y remarcó el crecimiento sostenido que viene teniendo el distrito en materia educativa. “Junto a la ministra tuvimos una reunión de trabajo organizando este nuevo ciclo lectivo en nuestra ciudad. San Vicente no para, no se detiene: significa que en este inicio de clases vamos a tener cuatro inauguraciones y obras que están en marcha, que van tomando volumen, para que en el transcurso del año podamos sumar nuevos edificios educativos en todos los niveles”, expresó el jefe comunal.



Asimismo, agregó que “por otro lado, estamos trabajando muy fuerte entre la Provincia y el Municipio en la puesta en valor de los edificios existentes”, subrayando la decisión de no sólo ampliar la infraestructura, sino también mejorar y acondicionar las escuelas ya construidas.

En este contexto, se confirma que para el inicio del ciclo lectivo quedarán inaugurados cuatro nuevos edificios educativos:

-La Escuela Primaria Nº 6 “Hipólito Yrigoyen”, un edificio nuevo ubicado junto al CEF, en las calles Estrada y Belgrano de San Vicente.



-El Jardín de Infantes Nº 917, nuevo edificio emplazado donde anteriormente funcionaba el EPI de Villa Coll, en las calles Pueyrredón y Mariano Moreno de Alejandro Korn.

-El Jardín de Infantes Nº 920, situado detrás de la Escuela Primaria Nº 31 del barrio La Pradera, sobre Constituyentes entre calle 10 y calle 11, en Alejandro Korn.

-El Jardín de Infantes Nº 921, ubicado en las calles Ugarte y Francisca de López, en el barrio La Merced de San Vicente.

En el caso de los jardines Nº 920 y Nº 921, se trata de dos nuevos jardines que se incorporan formalmente al sistema educativo del distrito, con la apertura de cargos docentes nuevos y equipos de trabajo propios, ampliando la oferta de nivel inicial y generando más oportunidades laborales en el ámbito educativo.



A su vez, se continúan desarrollando importantes tareas de refacción y puesta en valor en distintos establecimientos del distrito, entre ellos:

-La Escuela Primaria Nº 23 “Manuel Dorrego”, ubicada en la calle Ascasubi, en el barrio Santa Ana de Alejandro Korn.

-La Escuela Primaria Nº 15 “Jorge Newbery”, situada en Salvador Arcuri esquina Vidal, en el barrio La Esperanza de Alejandro Korn.

-El Jardín de Infantes Nº 905 “La Esperanza”, ubicado en Don Quijote esquina Esteban Echeverría, en Alejandro Korn.

-La Escuela Secundaria Nº 11, ubicada en Salvador Arcuri 100, en Alejandro Korn.

De esta manera, la reunión consolidó el vínculo institucional entre el Gobierno local y la Provincia de Buenos Aires, reafirmando el compromiso de continuar invirtiendo en infraestructura, equipamiento y ampliación de servicios educativos en distintos barrios del distrito.

Así, el Municipio sigue impulsando políticas públicas que ponen a la educación en el centro de la gestión, entendiendo que cada obra representa más oportunidades y un futuro con mayor igualdad para las y los estudiantes de San Vicente.

