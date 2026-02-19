Ulises Gallinares, dirigente local de la Izquierda, opina respecto al conflicto.

Este miércoles 18 de febrero de 2026, en la planta de FATE ubicada en Virreyes, Partido de San Fernando; 920 trabajadores se enteraron mediante un cartel en la entrada de la empresa que, una de las productoras más grande de neumáticos de la Región cerraba sus puertas definitivamente, dejando más de novecientas familias sin un sustento económico.

El magnate Javier Mandanes Quintanilla, una de las personas más acaudaladas del país, decidió cerrar las puertas de la fábrica de forma unilateral y sin previo aviso (empresa fundada por el abuelo del mencionado empleador, cuya productora sobrevivió durante décadas pasando por los 90, la crisis del 2001 y la pandemia), aduciendo la competencia desleal a partir de la apertura de importaciones, la caída del poder adquisitivo del salario que no permiten fortalecer la demanda de productos de segunda y tercera necesidad, y la carga impositiva. Una política económica sin horizonte, en donde la meta es la primerización de la economía a través de la desindustrilización, la fuga de capitales y la flexibilización de las condiciones de trabajo en donde el objetivo es un trabajador más débil, económico y reemplazable.

Mandanes Quintanilla no es un empresario de segunda línea, es un referente de la UIA (y del Círculo Rojo como decía CFK), fue refrendado con exenciones impositivas, subsidios, préstamos a baja tasa y todo tipo de beneficios bajo gobiernos dictatoriales, radicales y peronistas sin ningún tipo de distinción. No fue el inventor de la rueda, él la heredó, un imperio que fue construido en buena parte por el Estado, ya sean gobiernos democráticos y/o dictaduras.

Que distinta hubiera sido la realidad de FATE, si en 2016 la lista negra no hubiera ganado la lista negra en el SUTNA, y no hubiera renovado mandato en 2025. Con Wasiejko, el ex secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de la Argentina, los despidos hubieran pasado sin pena ni gloria. Sin embargo, la lista negra encabezada por Alejandro Crespo, cuya organización sindical rompe con las maniobras burocráticas de gestión de un gremio, estableciendo las asambleas como órgano principal de organización y toma de decisiones, delegados de base que respetan los mandatos de la asamblea, conquistando inclusive incrementos salariales por encima de la inflación (hecho que sólo lo logran muy pocos gremios); y con una postura crítica frente a las posiciones de la CGT y las CTAs, que frente al ajuste de Milei y los gobernadores, y ante la avanzada patronal de avasallar derechos por parte de una reforma laboral regresiva, el SUTNA se ha mantenido en alerta mediante las asambleas, las movilizaciones, las huelgas y exigiendo un paro nacional indefinido para derrotar el plan antiobrero que se viene ejecutando por parte del Gobierno Nacional.

También el SUTNA a adoptado una postura más extrema al tomar la fábrica de Virreyes frente al cimbronazo violento de la patronal de dejar 920 familias en la calle. Ni lento ni perezoso, Kicillof militarizó la zona, mientras que Julio Cordero, Secretario de Trabajo de Nación, dictaminó la conciliación obligatoria por 15 días, y Walter Correa, Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires replicó la misma resolución. Por su parte, el poder judicial a estas horas ordenó el desalojo de la planta. Al unísono, empresarios y políticos (principalmente del kirchnerismo y de La Libertad Avanza) y el Estado, tienen el mismo objetivo: que la recesión y las pérdidas las paguen los laburantes.

Como decía uno de los testimonios de un obrero despedido “sólo queremos mantener nuestra fuente de laburo”; este jueves 19/02 a parar y movilizar en contra de la reforma laboral, para apoyar no sólo a los laburantes de FATE, sino a todos los trabajadores de las empresas que el industricidio producido por modelo económico dejó en la calle, y que la regresividad jurídica de protección de los derechos de los trabajadores va a dejar.

Ulises Quimey Gallinares Brown

