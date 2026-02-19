Un temblor se registró frente a la costa y fue percibido en Miramar y Sierra de los Padres. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica confirmó que no hay riesgo de tsunami.

Un sismo de magnitud 4,9 en la escala de Richter se registró este jueves por la mañana frente a la costa de Mar del Plata, según confirmó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). El movimiento ocurrió alrededor de las 8:15 hs y tuvo su epicentro mar adentro, a unos 151 kilómetros al sur de la ciudad balnearia, con una profundidad de sólo 9 km. Este factor permitió que fuera percibido por residentes pese a tratarse de un fenómeno de intensidad generalmente débil.

Aunque la provincia de Buenos Aires no es una zona de alta actividad sísmica como otras regiones del país, el temblor fue suficientemente claro para que vecinos de diferentes barrios lo sintieran. Habitantes de sectores como La Perla, Plaza Mitre, Miramar y Sierra de los Padres reportaron vibraciones que duraron unos segundos y provocaron sorpresa entre quienes estaban en reposo o dentro de edificios.

Autoridades y especialistas descartaron la posibilidad de un tsunami o efectos marítimos de gran magnitud tras este episodio. Los datos oficiales indicaron que, pese a haberse producido en el mar, el movimiento no implicó cambios significativos en el nivel del agua ni presentó condiciones de riesgo para la costa bonaerense.

El hecho causó revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios compartieron sus experiencias y sensaciones tras sentir el temblor. Comentarios sobre vibraciones en pisos, ventanas y objetos colgantes se multiplicaron en plataformas como X y otras redes, destacando la inusualidad del fenómeno en una región donde este tipo de eventos no es frecuente.

Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas heridas a raíz del sismo, y los organismos técnicos continúan con el monitoreo habitual. La recomendación de las autoridades es mantener la calma, estar informados a través de canales oficiales y recordar que, aunque poco común, la costa atlántica puede experimentar sismos leves ocasionales.

Fuente: InfoCronos

