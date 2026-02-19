El Centro de Formación Profesional N° 401 abre la inscripción a una capacitación gratuita en la localidad de Jeppener. La propuesta está destinada a mayores de 16 años.

El CFP N° 401 anunció la apertura de inscripción para el curso gratuito de Confeccionista a Medida – Modista en Jeppener, una propuesta de formación profesional orientada a quienes deseen adquirir herramientas en el rubro textil y desarrollar una salida laboral.

La cursada iniciará el próximo 9 de marzo y se llevará a cabo los lunes, martes y jueves de 13.30 a 16.30 en Casa Rojo, sita en Margarita Rojo y Andrés Jones.

El curso está dirigido a personas mayores de 16 años. Como requisitos de inscripción se solicita presentar fotocopia de DNI (ambos lados) y certificado de estudios, con nivel primario completo como mínimo.

La capacitación depende de la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que garantiza certificación oficial y validez provincial.

Desde la institución destacaron que este tipo de propuestas buscan fortalecer la formación profesional en el distrito, brindando oportunidades de capacitación gratuita y fomentando el desarrollo de oficios con amplia demanda laboral.

