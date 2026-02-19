En un contexto donde el cumplimiento normativo y la prevención son claves para el desarrollo empresarial, Consultora Peralta & Asociados brinda un servicio profesional integral en Higiene, Seguridad y Estudios Ambientales. Acompaña a empresas de industria, construcción, agro y comercio en habilitaciones, mediciones técnicas, programas de seguridad y gestiones ante organismos de control, garantizando respaldo técnico y cumplimiento legal.

CONSULTORA PERALTA & ASOCIADOS Higiene, Seguridad y Estudios Ambientales Servicio integral para industria, construcción, agro y comercio. Promovemos condiciones seguras y adecuadas en los ambientes laborales, garantizando cumplimiento ante ART, Ministerio de Ambiente y organismos de control. Servicios de Higiene y Seguridad Asesoramiento integral en Higiene y Seguridad

Gestión ante ART y organismos de control

Especialista en Ergonomía Laboral – Res. SRT 886/15

Estudio de carga de fuego

Planes de evacuación

Programas de seguridad construcción / servicios industriales

Curso de autoelevadores – Res. SRT 960/15

Medición de puesta a tierra – Res. SRT 900/15

Protocolo de ruido – Res. SRT 85/12

Protocolo de iluminación – Res. SRT 84/12

Habilitación sistema de autoprotección – Ley 5920 (CABA)

Informes antisiniestrales para habilitaciones

Informes técnicos para habilitación en Brandsen Servicios Ambientales y Mediciones Estudios ambientales

Mediciones ambientales

Mediciones de contaminantes ambientales

Mediciones de carga térmica

Mediciones de rayos UVAB

Mediciones de ruidos molestos al vecindario – Norma IRAM 4062

Trámites ante el Ministerio de Ambiente

Huella de Carbono empresarial Contacto Directo Email: peralta.fernandomartin@outlook.com.ar

📱 WhatsApp: 2223 408033

📷 Instagram: @peralta.fernandomartin

🌐 Sitio Web: consultoraperaltayasociadosseguridadehigiene.com.ar Algunos de nuestros clientes Emilio Pourtau • Lego Pourtau • Esprit Pourtau • Provincia ART • Experta ART • Diseños Jery SRL • La Pescadorita Palermo Hollywood • Sociedad Rural de Coronel Brandsen • Nico Tinglados • El Amanecer de los Acacios SA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp