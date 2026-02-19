En un contexto donde el cumplimiento normativo y la prevención son claves para el desarrollo empresarial, Consultora Peralta & Asociados brinda un servicio profesional integral en Higiene, Seguridad y Estudios Ambientales. Acompaña a empresas de industria, construcción, agro y comercio en habilitaciones, mediciones técnicas, programas de seguridad y gestiones ante organismos de control, garantizando respaldo técnico y cumplimiento legal.
CONSULTORA PERALTA & ASOCIADOS
Higiene, Seguridad y Estudios Ambientales
Servicio integral para industria, construcción, agro y comercio.
Promovemos condiciones seguras y adecuadas en los ambientes laborales,
garantizando cumplimiento ante ART, Ministerio de Ambiente y organismos de control.
Servicios de Higiene y Seguridad
Asesoramiento integral en Higiene y Seguridad
Gestión ante ART y organismos de control
Especialista en Ergonomía Laboral – Res. SRT 886/15
Estudio de carga de fuego
Planes de evacuación
Programas de seguridad construcción / servicios industriales
Curso de autoelevadores – Res. SRT 960/15
Medición de puesta a tierra – Res. SRT 900/15
Protocolo de ruido – Res. SRT 85/12
Protocolo de iluminación – Res. SRT 84/12
Habilitación sistema de autoprotección – Ley 5920 (CABA)
Informes antisiniestrales para habilitaciones
Informes técnicos para habilitación en Brandsen
Servicios Ambientales y Mediciones
Estudios ambientales
Mediciones ambientales
Mediciones de contaminantes ambientales
Mediciones de carga térmica
Mediciones de rayos UVAB
Mediciones de ruidos molestos al vecindario – Norma IRAM 4062
Emilio Pourtau • Lego Pourtau • Esprit Pourtau • Provincia ART • Experta ART •
Diseños Jery SRL • La Pescadorita Palermo Hollywood •
Sociedad Rural de Coronel Brandsen • Nico Tinglados •
El Amanecer de los Acacios SA
El encuentro fue organizado por la organización Bohemian Food and Drinks junto a un grupo de artesanas de la localidad. Además, el objetivo es...
