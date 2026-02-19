En un contexto donde el cumplimiento normativo y la prevención son claves para el desarrollo empresarial, Consultora Peralta & Asociados brinda un servicio profesional integral en Higiene, Seguridad y Estudios Ambientales. Acompaña a empresas de industria, construcción, agro y comercio en habilitaciones, mediciones técnicas, programas de seguridad y gestiones ante organismos de control, garantizando respaldo técnico y cumplimiento legal.

CONSULTORA PERALTA & ASOCIADOS
Higiene, Seguridad y Estudios Ambientales
Servicio integral para industria, construcción, agro y comercio. Promovemos condiciones seguras y adecuadas en los ambientes laborales, garantizando cumplimiento ante ART, Ministerio de Ambiente y organismos de control.
Servicios de Higiene y Seguridad
  • Asesoramiento integral en Higiene y Seguridad
  • Gestión ante ART y organismos de control
  • Especialista en Ergonomía Laboral – Res. SRT 886/15
  • Estudio de carga de fuego
  • Planes de evacuación
  • Programas de seguridad construcción / servicios industriales
  • Curso de autoelevadores – Res. SRT 960/15
  • Medición de puesta a tierra – Res. SRT 900/15
  • Protocolo de ruido – Res. SRT 85/12
  • Protocolo de iluminación – Res. SRT 84/12
  • Habilitación sistema de autoprotección – Ley 5920 (CABA)
  • Informes antisiniestrales para habilitaciones
  • Informes técnicos para habilitación en Brandsen
Servicios Ambientales y Mediciones
  • Estudios ambientales
  • Mediciones ambientales
  • Mediciones de contaminantes ambientales
  • Mediciones de carga térmica
  • Mediciones de rayos UVAB
  • Mediciones de ruidos molestos al vecindario – Norma IRAM 4062
  • Trámites ante el Ministerio de Ambiente
  • Huella de Carbono empresarial
Contacto Directo
Algunos de nuestros clientes
Emilio Pourtau • Lego Pourtau • Esprit Pourtau • Provincia ART • Experta ART • Diseños Jery SRL • La Pescadorita Palermo Hollywood • Sociedad Rural de Coronel Brandsen • Nico Tinglados • El Amanecer de los Acacios SA

