Intento de estafa telefónica en Jeppener: simularon el secuestro de su hija

Un vecino recibió un llamado a las 3 de la madrugada de este jueves y alerta a la comunidad sobre lo sucedido.

Emanuel, vecino de Jeppener, relató a InfoBrandsen que recibió un llamado a las 3 de la madrugada en el que le aseguraban que tenían secuestrada a su hija. Aunque aún no realizó la denuncia formal, decidió alertar a la comunidad para prevenir nuevos casos.

Según relató, alrededor de las 3 de la mañana sonó su teléfono y del otro lado de la línea le dijeron que tenían secuestrada a su hija. En la llamada se escuchaban gritos de fondo, lo que buscaba generar mayor desesperación. “Me llamaron a las 3 de la mañana para decirme que la tenían secuestrada. Se escuchaban unos gritos atrás”, explicó.

Sin embargo, Emanuel mantuvo la calma, sospechó que podía tratarse de una estafa, cortó la comunicación y llamó inmediatamente a su hija. La joven se encontraba durmiendo en su casa y estaba en perfectas condiciones.

Aunque hasta el momento no realizó la denuncia correspondiente, el vecino expresó su preocupación y decidió hacer pública la situación para que la comunidad esté atenta ante este tipo de maniobras delictivas.

