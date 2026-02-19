Robó un tanque de agua de un corralón y fue detenido cuando intentaba venderlo

El sospechoso, tenía antecedentes y circulaba en un carro tirado por un caballo.

Un hombre de 30 años fue aprehendido en las últimas horas en la Ciudad, acusado de haber robado un tanque de agua de un comercio ubicado en Ruta 210 entre Ferrari y Mitre y de intentar venderlo posteriormente mientras se movilizaba en un carro tirado por un caballo.

El hecho fue denunciado por la propietaria del local, quien que al llegar al comercio constató la rotura del alambre perimetral y el faltante de un tanque de de 1000 litros, color gris, que se encontraba en exhibición en el patio del predio. El lugar cuenta con cámaras de seguridad.

Tras la denuncia, intervino personal policial y tras las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad del presunto autor: un hombre de 30 años domiciliado en la Ciudad, quien registraba antecedentes por robo.

El sospechoso fue localizado cuando intentaba comercializar el tanque sustraído, trasladándolo en un carro de un eje tirado por un caballo pelaje gateado de dos años. En ese momento se procedió a su inmediata aprehensión.

La causa fue caratulada como “Robo (esclarecido)” y tomó intervención la UFID de Brandsen. Asimismo, se labraron actuaciones por separado con intervención del CPR con relación al animal secuestrado.

