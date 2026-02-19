Con entrada libre y gratuita, el último sábado del mes se realizará este evento que contará con la presencia de distintos artistas locales y regionales.
El festival comenzará a las 20:00 y se llevará a cabo en el playón del Polideportivo de la localidad. Además, los cantantes y bailarines que fueron confirmados para dar un show en esa fecha fueron:
- Juan Lambercht.
- Memo Vilte.
- Ballet Folklórico Héroes de Malvinas.
- Ensamble Vocal.
- Palito Sánchez.
- Carolina Centurión.
- Caroso Monge.
- Dúo Pachamé Vázquez.
- Entrecasa Folk.
- Lautaro Ramos.
- Talleres Municipales de Danzas Folklóricas.
- Dúo Desembargo Tango.
