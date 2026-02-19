Con entrada libre y gratuita, el último sábado del mes se realizará este evento que contará con la presencia de distintos artistas locales y regionales.

El festival comenzará a las 20:00 y se llevará a cabo en el playón del Polideportivo de la localidad. Además, los cantantes y bailarines que fueron confirmados para dar un show en esa fecha fueron:

Juan Lambercht.

Memo Vilte.

Ballet Folklórico Héroes de Malvinas.

Ensamble Vocal.

Palito Sánchez.

Carolina Centurión.

Caroso Monge.

Dúo Pachamé Vázquez.

Entrecasa Folk.

Lautaro Ramos.

Talleres Municipales de Danzas Folklóricas.

Dúo Desembargo Tango.

