El presidente del HCD, cuestionó la falta de consensos para la radicación de una empresa avícola que prometía 30 puestos de trabajo y una ordenanza para endurecer medidas contra las motos ruidosas.

La sesión extraordinaria del lunes 9 dejó un sabor amargo en el ámbito político local. Así lo expresó el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Daniel Caraballo, quien no dudó en calificar lo ocurrido como una frustración.

“El resultado que salió de esta sesión extraordinaria fue un fracaso. Después podemos analizar si fue un fracaso en términos políticos o si fue un fracaso para los vecinos de Brandsen, pero lo cierto es que no fue para nada alentador”, señaló.

Caraballo explicó que el 12 de enero convocó a los concejales a trabajar en comisión sobre dos proyectos enviados por el Ejecutivo: una ordenanza vinculada al control de motos con escapes modificados y la excepción al Código de Ordenamiento Urbano (COUT) para permitir la radicación de una industria avícola.

“Desde el 12 de enero hasta el 7 de febrero hubo más de 20 días para analizar, investigar y evacuar dudas. Yo me puse a disposición públicamente y por privado para brindar toda la información que necesitaran”, detalló.

En ese sentido, remarcó que la convocatoria a extraordinaria se demoró justamente para garantizar consensos: “Dije que iba a llamar a sesión cuando estuviera más o menos asegurado el acuerdo entre los bloques. Por eso me tomé ese tiempo”.

Sin embargo, al momento de la votación, los acuerdos no se concretaron. El proyecto de la empresa volvió a comisión y la ordenanza sobre motos tampoco prosperó.

LA EMPRESA AVÍCOLA Y EL DEBATE POR EL COUT

Uno de los ejes centrales fue la radicación de una empresa avícola local que proyectaba generar alrededor de 30 puestos de trabajo directos. Para su instalación era necesaria una excepción al COUT vigente, una normativa que -según Caraballo- quedó desactualizada.

“Hoy ese plan regulador está totalmente vetusto. Brandsen creció y no hay un solo lugar en el partido que cumpla estrictamente con los requisitos de distancia que fija el COUT. Es evidente que hay que ‘aggiornarlo’”, sostuvo.

El presidente del HCD explicó que la intervención del Concejo se limitaba a otorgar la excepción para que luego los organismos provinciales evaluaran las habilitaciones correspondientes.

“Nosotros lo único que teníamos que decir era: sí, queremos que esta empresa se radique en Brandsen. Después, todo lo que tiene que ver con impacto ambiental, uso del suelo, agua o habilitaciones lo otorga la Provincia. Es una industria de categoría tres, y ahí intervienen los organismos provinciales”, afirmó.

En relación con el debate sobre el estudio de impacto ambiental, señaló: “No está de más pedir información, pero en este caso no era un requisito previo del Concejo. Nuestra función era autorizar la excepción; después la Provincia podía decir si se puede o no”.

PROYECTO RETIRADO

Tras la falta de aprobación, la empresa decidió retirar la iniciativa. Caraballo confirmó que el Ejecutivo enviará una nota formal para quitar el expediente del HCD.

“Creo que la empresa no entendió por qué tantas dudas frente a algo que no debería tenerlas. Venía a invertir, a generar trabajo, no a entorpecer a la comunidad. Y frente a todo este escenario decidió levantar el proyecto”, expresó.

Además, cuestionó el impacto del debate en redes sociales: “Se generó una especie de trituradora social con fantasías sobre moscas y olores. Cuando hay una decisión política que debería ser una política de Estado, no tendría que haber tanto para debatir”.

“Tenemos ejemplos de empresas que empezaron con dificultades y hoy son modelo, con plantas de tratamiento y generación de biogás. Las empresas pueden corregir errores y mejorar. El desarrollo industrial jerarquiza el distrito y genera empleo”, remarcó.

MOTOS RUIDOSAS: UNA DEMANDA VECINAL SIN RESPUESTA

El otro proyecto que no logró avances fue la ordenanza destinada a endurecer controles sobre motos con escapes modificados, una problemática reiteradamente denunciada por vecinos.

“¿Quién puede estar en desacuerdo en trabajar sobre una ordenanza que iba a frenar el flagelo de las motos ruidosas? Todos los vecinos estaban pidiendo que se haga algo”, manifestó.

Para Caraballo, la falta de acuerdo también dejó sin respuesta una demanda concreta de la comunidad: “La sociedad pregunta si logramos consenso o no. Y la verdad es que no se logró”.

“CREÍ QUE ÍBAMOS A ESTAR A LA ALTURA DE LO QUE BRANDSEN NECESITA”

Finalmente, el presidente del Concejo insistió en que el debate de fondo es la actualización del COUT, algo que -según reconoció- se viene postergando desde hace años.

“Es indiscutible que hay que modificar el COUT y trabajarlo como una cuestión de Estado. El año pasado entró una ordenanza para modificar distancias industriales y no se quiso tratar. Mientras no modernicemos esa herramienta, vamos a seguir chocando con los mismos problemas”, concluyó.

La sesión extraordinaria dejó así dos temas sensibles sin resolución: la posibilidad de sumar una nueva fuente de empleo al distrito y la implementación de medidas más severas contra las motos ruidosas. Para Caraballo, el saldo es claro: “Me queda una sensación amarga. Creí que íbamos a estar a la altura de lo que Brandsen necesita”.

