La EPA N° 701 y el CEA N° 704 invitan a jóvenes, adultos y adultos mayores a completar sus estudios básicos con horarios flexibles y sedes en los barrios.

Desde la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº701 y Centro de Educación de Adultos Nº704 invitan a terminar los estudios primarios a todos aquellos vecinos que lo tengan pendiente. “Te esperamos, no importa el motivo por el que no pudiste finalizarlos”, invitaron desde la comunidad educativa.

La modalidad es flexible y con la posibilidad de cursar en Ferrari Nº350 o en el centro barrial más cercano a tu domicilio con horarios acordes a cada necesidad, ya sea de mañana, tarde o noche.

La convocatoria está abierta para toda persona mayor de 14 años, sin límite de edad máximo. Desde la institución recalcan que lo importante “es el deseo de concretarlo ahora».

Para inscripciones y más información, los interesados deben acercarse a Ferrari Nº350.

