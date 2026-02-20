La EPA N° 701 y el CEA N° 704 invitan a jóvenes, adultos y adultos mayores a completar sus estudios básicos con horarios flexibles y sedes en los barrios.
Desde la Escuela de Educación Primaria de Adultos Nº701 y Centro de Educación de Adultos Nº704 invitan a terminar los estudios primarios a todos aquellos vecinos que lo tengan pendiente. “Te esperamos, no importa el motivo por el que no pudiste finalizarlos”, invitaron desde la comunidad educativa.
La modalidad es flexible y con la posibilidad de cursar en Ferrari Nº350 o en el centro barrial más cercano a tu domicilio con horarios acordes a cada necesidad, ya sea de mañana, tarde o noche.
La convocatoria está abierta para toda persona mayor de 14 años, sin límite de edad máximo. Desde la institución recalcan que lo importante “es el deseo de concretarlo ahora».
Para inscripciones y más información, los interesados deben acercarse a Ferrari Nº350.
¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen!
Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.
Nosotros nunca lo haremos.
Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,
te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕
¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!
COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp