Círculo Farmacéutico Brandsen informa: Turnos de farmacias – Abril y mayo 2026

El Círculo Farmacéutico de Brandsen (conformado por las farmacias Del Río, Desmoures, Guzmán, Xamín, Kroeger, María Esperanza, La Torre y La Botica Medicinal) nos brinda la siguiente información actualizada.

TURNOS DE ABRIL 2026

(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos

que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)

TURNOS DE MAYO 2026

(Si sos de otro medio y vas a usar esta misma imagen, por favor te pedimos

que nos des la gentileza y no le borres las marcas de agua 😉)

CÍRCULO FARMACEÚTICO BRANDSEN

La venta de medicamentos fuera del ámbito de la Farmacia es ilegal. Por su seguridad siempre consulte a su médico y luego diríjase a su Farmacéutico de confianza.

María Esperanza: Saenz Peña esq. Segade – 02223 443891

Kroeger: Ituzaingó Nº1153 – 02223 443239

Guzmán: Ituzaingó Nº882 – 02223 442497

Del Río: Ruta 215 Nº152 – 2223.461772

Xamín: Rivadavia Nº552 – 02223 445221

Desmoures: Mitre Nº309 – 02223 442567 / Cel: 2223.432819

La Torre: Bellocq N°153 – 2223.462080

La Botica Medicinal: Moreno Nº801 –

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