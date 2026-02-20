Necrológicas semanales: 20 de febrero 2026

JUAN CARLOS CARÚ
Falleció el 14-02-2026
Q.E.P.D: Sus hijas: Celia y Marta Caru; sus hijos políticos, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos de Jeppener Ltda., demás familiares y amigos participan su fallecimiento, agradecen asistencia al velatorio y condolencias recibidas.
Sus restos fueron inhumados en el cementerio local el 15-02-2026 a las 11.30 hs.
Honras fúnebres a cargo de:
