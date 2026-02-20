Con la participación de más de 300 chicos durante toda la temporada, el fin de ciclo se dio con un gran fogón en el Prado Español, el cual contó con la presencia del intendente Raitelli.

Con la presencia del intendente municipal Fernando Raitelli, se realizó el cierre de la Colonia Municipal de Verano 2026, celebrando el segundo año consecutivo de una propuesta que continúa creciendo y que volvió a llenar de alegría a los chicos del Distrito. La jornada, al igual que todo el ciclo, tuvo lugar en el predio del Prado Español, culminando con un fogón.

Según informó la Comuna, fueron más de 300 niños de entre 5 y 12 años participaron este año, duplicando las cifras del 2025, “lo que confirma que la primera Colonia Municipal de Vacaciones respondió a una necesidad real de la comunidad, y hoy es una iniciativa valorada y acompañada por las familias”.

Durante estas semanas, los chicos disfrutaron de actividades deportivas, recreativas y formativas, junto con charlas de prevención brindadas por el equipo de Salud y Bomberos Voluntarios, “fortaleciendo el aprendizaje en un entorno cuidado y participativo”.

Además, aseguraron que cada propuesta fue pensada para que, además de aprender y divertirse, “pudieran compartir experiencias de compañerismo en un espacio verdaderamente inclusivo, con profesores y asistentes que garantizaron la participación de todos los niños en igualdad de condiciones”.

En este cierre de ciclo, agradecieron a la Sociedad Española por prestar el predio. Asimismo, destacaron el trabajo y compromiso de la Dirección de Deportes; la Subsecretaría de Educación; Bomberos Voluntarios; profesionales de la Salud; y cada uno de los profesores que acompañaron a los chicos durante toda la temporada.

