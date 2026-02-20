El siniestro se produjo en cercanías a Ranchos. Una persona fue trasladada al Hospital Campomar de aquella localidad; buscan a una perrita que se perdió tras el impacto.

Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la Ruta 29, en las periferias de Ranchos a la altura de la bajada a Monte, donde colisionaron un camión y una camioneta. Como consecuencia del siniestro, una persona debió ser trasladada al Hospital Campomar de aquella ciudad, mientras que el tránsito permaneció reducido a una sola mano durante las tareas de asistencia.

Debido a la magnitud del impacto, inhabilitaron la mano de la ruta que viene hacia Brandsen durante varios minutos. En el operativo también intervinieron Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal de Tránsito y Defensa Civil, quienes asistieron a las víctimas y garantizaron la seguridad en la zona.

PERRITA PERDIDA

Luego del accidente, familiares de las víctimas dieron cuenta que una perrita se perdió: “Se encuentra asustada y podría estar desorientada en las inmediaciones del cruce a Monte”, destacaron.

Solicitan la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Quienes puedan aportar información deben comunicarse a los teléfonos 2226 52-0234 o 2241 55-8588.

Fuente: Multimedio Digital / Fm General Paz 96.3

