El Intendente municipal Fernando Raitelli acompañó el cierre de la Colonia de Adultos Mayores 2026, luego de una temporada que volvió a reunir a 258 vecinos y vecinas en un espacio que ofreció una amplia variedad de actividades recreativas y físicas pensadas para compartir, moverse y disfrutar.

Durante la propuesta se realizaron caminatas, clases de yoga, fitness dance y distintas actividades físicas en diferentes plazas de Brandsen. Además, los participantes compartieron juegos de cartas y tejo como parte de las iniciativas recreativas.

Año tras año son más quienes eligen sumarse y ser parte de esta experiencia que promueve la vida social, el ocio activo y el cuidado de la salud.

Desde el Municipio se agradece especialmente a la Unión Vecinal del Bajo Belgrano por abrir sus puertas y acompañar esta tarea.

El cierre se vivió con una jornada festiva que incluyó la exposición de trabajos realizados, la energía de la Comparsa Sapucay y el baile junto a DJ Juancito Ponce.

