Avanzan las obras de pavimentación y mantenimiento urbano en distintos puntos del distrito.



Con nuevos frentes de hormigonado en Domselaar y trabajos integrales en barrios de Alejandro Korn, el Municipio fortalece la conectividad y mejora la infraestructura vial.



El Municipio de San Vicente continúa ejecutando un plan integral de obras viales y mantenimiento urbano en diferentes localidades del distrito, con intervenciones que mejoran la circulación, fortalecen la conectividad y acompañan el crecimiento de cada comunidad.



En Domselaar, avanza la pavimentación de hormigón sobre la avenida Sargento Cabral, una arteria estratégica que conecta Antártida Argentina con Mario Bravo y consolida un eje clave para la transitabilidad local.



El intendente Nicolás Mantegazza recorrió los trabajos y supervisó el progreso de esta obra estructural que optimiza la circulación y eleva la calidad urbana de la zona. La intervención contempla la construcción de una nueva calzada de hormigón, garantizando mayor durabilidad y mejores condiciones de seguridad vial para vecinos y vecinas.



Al respecto, el jefe comunal argumentó que “el plan de obras y mejoras no paran en los distintos puntos de nuestra localidad. En Domselaar, estamos avanzando en la pavimentación de hormigón de la avenida Sargento Cabral, uniendo Antártida Argentina y la avenida Mario Bravo. Todo este circuito nos va a permitir seguir jerarquizando esta maravillosa localidad”.



Por otra parte, en Alejandro Korn, se ejecutaron trabajos de bacheo y mantenimiento con material fresado en la intersección de Sargento Cabral e Independencia, así como también sobre la avenida Juan Pablo II y la avenida Bullrich, puntos estratégicos para la conectividad entre los barrios Los Amigos, Sargento Cabral y la Ruta 210. Estas intervenciones permiten optimizar la circulación vehicular y fortalecer los accesos principales a la ciudad.



En paralelo, continúan las tareas de mantenimiento en el barrio Villa Coll, donde se desarrollan trabajos de bacheo con material fresado en avenidas y calles principales, perfilado y entoscado de arterias de tierra, limpieza y desobstrucción de desagües pluviales, y operativos de recolección de ramas.



Estas acciones permiten mejorar los accesos, prevenir anegamientos y fortalecer la integración entre barrios, consolidando una infraestructura más eficiente y acorde al crecimiento del distrito.



Con inversión en infraestructura y presencia territorial, el gobierno local reafirma su compromiso de seguir llevando obras a cada localidad para mejorar la calidad de vida de los sanvicentinos y sanvicentinas.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp