La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció a través de su página web oficial la realización de un nuevo paro nacional docente el próximo 2 de marzo, medida que impactará en el inicio del ciclo lectivo en distintas provincias del país.

En ese marco, la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, presentó un informe político y gremial en el que analizó la situación nacional e internacional y cuestionó el impacto de las políticas de ajuste sobre la educación pública y las condiciones laborales del sector.

Durante el Congreso Extraordinario se resolvió profundizar el plan de lucha. La medida central será el paro del 2 de marzo, en coincidencia con el no inicio de clases. Además, expresaron que será «acompañado por caravanas, carpas y movilizaciones en distintos puntos del país».

🖱️ Click para más información

Entre los principales reclamos definidos por el gremio se encuentran la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, un aumento salarial que supere la inflación y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de mayores partidas presupuestarias para el sistema educativo. También manifestaron su rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa y reclamaron condiciones dignas de trabajo, estabilidad laboral y la defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

Desde CTERA señalaron que la organización continuará en estado de alerta y movilización durante marzo, impulsando acciones para informar a la comunidad sobre sus demandas y sosteniendo la unidad con otras organizaciones sindicales y sociales en defensa de la educación pública.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp