Rifa solidaria para realizar un mural en homenaje a Benjamín Alfano

Familiares y amigos organizan una campaña solidaria para reunir fondos y concretarlo en la cancha de Las Mandarinas. La iniciativa incluye una rifa con premios aportados por emprendedores locales.

Amigos y familiares de Benjamín Alfano impulsan una rifa solidaria con el objetivo de reunir fondos destinados a la realización de un mural en su memoria en el Club Las Mandarinas. La propuesta busca homenajear al joven vecino, fallecido en 2025, y mantener viva su imagen en una institución que significo mucho para él.

“Entre todos sus amigos y familiares estamos organizando una recolecta para poder hacerle el mural y decorarla como él se lo merece”, señalaron en la convocatoria difundida en redes sociales, donde también invitan a colaborar con aportes voluntarios o mediante la compra de números de la rifa.

La iniciativa contempla la venta de números del 1 al 300, con un valor de 2.000 pesos cada uno. El sorteo se realizará una vez vendidos todos los números y cuenta con una lista de premios donados por emprendimientos y comercios, entre ellos indumentaria, servicios de estética, gastronomía y cortes de cabello. Además, quienes deseen colaborar por fuera de la rifa pueden hacerlo mediante transferencias, ya que “todo suma” para alcanzar el objetivo.

El mural proyectado será emplazado en la cancha del barrio Las Mandarinas, lugar elegido por su valor simbólico dentro de la vida social y afectiva del joven: “La idea es homenajearlo como se merece, dejando su imagen y su nombre en un mural que significa mucho para todos”, expresaron a InfoBrandsen.

Desde la organización remarcan la importancia del acompañamiento comunitario, ya sea difundiendo la campaña o participando de la rifa. “Si podés colaborar comprando un numerito o compartiendo, nos ayudás un montón. Entre todos podemos hacer este homenaje realidad”, concluyeron.

