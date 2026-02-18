El segundo jefe del Cuerpo Activo de Bomberos habló sobre el arduo trabajo que están teniendo y prefirió no hablar de intencionalidad pero sí de situaciones que requieren más precaución.

La temporada estival volvió a encender las alarmas en Brandsen. La reiteración de incendios de pastizales y campos durante enero y lo que va de febrero no solo generó preocupación en vecinos y autoridades, sino que puso nuevamente en evidencia el intenso trabajo que deben afrontar los Bomberos Voluntarios en cada intervención.

En una entrevista con Grassi.com (Estación Radio), el segundo jefe del Cuerpo Activo, Federico Tenreyro, analizó la situación actual, describió el desgaste que implica enfrentar este tipo de siniestros y reflexionó sobre las causas más frecuentes que observan desde su experiencia en el terreno.

Tenreyro explicó que la sensación de aumento de incendios tiene múltiples explicaciones, vinculadas al crecimiento poblacional y a la visibilidad actual de los operativos.

“Yo te puedo decir de nuestro accionar transparentemente de lo que nosotros podemos ver, de la experiencia que tenemos en los incendios. Un gran factor es el humano. Con el crecimiento de la Ciudad seguramente haya más cantidad de incendios y la sociedad también percibe por la presencia de bomberos, la sirena y ahora con las redes sociales”, señaló.

Si bien evitó hablar de incendios provocados deliberadamente, dejó en claro que la intervención humana suele estar presente: “No utilizaría la palabra intencional. Muchas veces se ven descuidos o situaciones que en estos momentos requieren de muchísima atención por toda la sociedad”, remarcó.

En ese sentido, explicó que la institución no determina causas, ya que esa tarea corresponde a áreas específicas de investigación: “Inferir no es determinar; nosotros no hacemos pericias. Si nos manifiestan que habían encendido fuego, por ejemplo, por basura, se informa porque es una contravención. Pero la determinación final corresponde a otras autoridades”.

SE DUPLICARON LAS HECTÁREAS AFECTADAS

Según indicó el entrevistado, los registros muestran un escenario particular durante este verano: “En cantidad estamos en números similares al año pasado, pero en intensidad -en cantidad de hectáreas afectadas- estamos duplicando ese número”, detalló.

Como ejemplo, mencionó un incendio reciente de gran magnitud que abarcó alrededor de 200 hectáreas en la zona limítrofe con el partido de La Plata, donde los bomberos de Brandsen debieron colaborar con otras jurisdicciones debido a la dimensión del evento.

EL TRABAJO EN EL TERRENO

Tenreyro describió cómo comienza el operativo desde el mismo momento en que la dotación es convocada: “Ya cuando estamos yendo y observamos la columna de humo, nos vamos preparando y sabiendo que va a ser una intervención que nos va a llevar un tiempo”, explicó.

El combate de quemas rurales exige tanto maquinaria como esfuerzo físico directo: “Estos requieren trabajo de máquinas, como las autobombas, pero también del trabajo físico del bombero caminando el frente del incendio con herramientas manuales”, señaló.

Además, detalló que la estrategia se adapta al terreno y a las prioridades de protección: “Hay lugares donde por ahí hay bajos o arroyos y el incendio se lo deja avanzar cuando tiene gran magnitud y se prioriza trabajar en la protección si va hacia zonas con estructuras. Muchas veces son tareas que llevan horas”. El desgaste no solo es físico, sino también operativo y emocional, al sostener intervenciones prolongadas y reiteradas durante la temporada.

COLABORACIÓN Y COSTOS

El segundo jefe destacó la ayuda que reciben habitualmente en zonas rurales por parte de vecinos y productores: “Siempre hay predisposición en el campo. Ponen tractores, discos para arar los frentes de incendio y hasta proveen agua para no tener que regresar al cuartel. Eso ayuda muchísimo”, expresó.

Incluso señaló que trabajadores de quintas cercanas suelen sumarse a colaborar en las tareas, facilitando el control del fuego en situaciones complejas.

Cada salida implica un impacto económico considerable para la institución: “Detrás de nosotros hay una comisión directiva que trabaja arduamente para recaudar fondos. Para operar con varios móviles, combustible y equipos, el gasto es muy grande”, explicó.

En ese sentido, destacó el rol clave del acompañamiento social: “La comunidad de Brandsen siempre apoya y colabora muchísimo. Nosotros trabajamos para la sociedad, pero también dependemos de ese apoyo para poder sostener el servicio”.

CONCIENTIZACIÓN Y PREVENCIÓN

Tenreyro insistió en la necesidad de reforzar el mensaje preventivo, especialmente ante prácticas habituales que pueden derivar en incendios: “Muchas veces culturalmente, sobre todo en el campo, se realizan quemas para reducir residuos o ramas y no se toma dimensión de la problemática que puede generar en esta época”, advirtió. Por ello, consideró fundamental continuar difundiendo recomendaciones y promover alternativas al uso del fuego.

Sobre el origen de algunos incendios recientes, explicó que las causas quedan en manos de la justicia cuando corresponde: “Eso está en investigación. A nosotros nos llegan requerimientos judiciales para realizar informes porque estos incendios afectan no solo el ambiente sino también infraestructura y generan pérdidas”, concluyó.

ESCUCHÁ LA NOTA

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp