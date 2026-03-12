La joven cantante Malena Dorado, hija de la recordada artista brandseña Tamara Castro, se presentó en el programa “Es mi sueño”, que conduce Guido Kaczka por Canal 13, y dejó uno de los momentos más emotivos de la noche al compartir una charla muy especial con Abel Pintos antes de cantar.

Durante el programa, Malena contó que Abel había tenido un vínculo con su familia desde hace muchos años y reveló un detalle que conmovió a todos en el estudio.

“Yo sé que vos tenés una relación especial en mi vida, porque conociste a mi mamá y sé que me tuviste en brazos cuando yo era una bebé”, expresó la joven.

El propio Abel Pintos confirmó la historia y reconoció que para él también era un momento muy particular.

🎶 Mirá la presentación de Malena Dorado en Canal 13

“Es correcto. No te veo desde justamente desde que te tuve en brazos siendo bebé. Me emociona mucho verte acá y tengo verdadera curiosidad por escucharte cantar”, respondió el artista.

Luego de ese intercambio cargado de emoción, Malena interpretó una canción profundamente ligada a la historia musical de su madre. La elección no pasó desapercibida para Abel Pintos, quien destacó la valentía de cantar un tema tan emblemático.

“Es muy valiente elegir esta canción para quienes guardamos el hermoso recuerdo de tu mamá. Pero además viniste a demostrar que tenés tu propio sello. Construiste tu propio camino y lo hiciste impresionantemente bien”, señaló.

El artista también remarcó lo difícil que puede resultar cantar una obra asociada a una figura tan importante como Tamara Castro y felicitó a Malena por haber logrado interpretar el tema con identidad propia.

El momento generó una fuerte emoción tanto en el estudio como entre quienes siguieron el programa, y para muchos vecinos de Brandsen fue también una oportunidad de recordar con cariño a Tamara Castro, una de las voces más queridas del folklore argentino.

La presentación de Malena Dorado marca además un paso importante en su camino artístico, donde construye su identidad musical manteniendo vivo el legado familiar

🎙️ Archivo InfoBrandsen: Malena Dorado en Desconectados Meses atrás, Malena Dorado estuvo en el programa InfoBrandsen Desconectados, donde habló sobre su camino musical, el legado de su mamá Tamara Castro y su deseo de construir su propia identidad artística. “Llevo la historia de mis padres con orgullo y pasión”. 👉 Leer y ver la entrevista completa

