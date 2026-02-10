Quincho AyP es un espacio ideal para celebrar momentos especiales.
El salón se alquila para cumpleaños, casamientos, eventos corporativos y fiestas infantiles, con capacidad de hasta 120 personas.
El salón no funciona como restaurante.
La propuesta gastronómica que se difunde corresponde a menú disponible únicamente con modalidad delivery.
Para quienes alquilan el salón, se puede consultar servicio de catering y opciones gastronómicas adaptadas a cada evento.
