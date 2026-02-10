Quincho AyP es un espacio ideal para celebrar momentos especiales.

El salón se alquila para cumpleaños, casamientos, eventos corporativos y fiestas infantiles, con capacidad de hasta 120 personas.

El salón no funciona como restaurante.

La propuesta gastronómica que se difunde corresponde a menú disponible únicamente con modalidad delivery.

Para quienes alquilan el salón, se puede consultar servicio de catering y opciones gastronómicas adaptadas a cada evento.

Quincho AyP Salón de Eventos & Menú Gastronómico Un espacio ideal para celebrar momentos especiales. El salón se alquila para cumpleaños, casamientos, eventos corporativos y fiestas infantiles, con capacidad de hasta 120 personas. El salón no funciona como restaurante. La propuesta gastronómica difundida corresponde a menú disponible únicamente con modalidad delivery. Para el alquiler del salón, se puede consultar servicio de catering y opciones gastronómicas adaptadas a cada evento. Menú disponible con modalidad delivery

Miércoles · Jueves · Viernes · Sábados — 19 a 23 hs Consultas y reservas WhatsApp: 2223-526695 Calle 25 entre Alberti y Sáenz Peña Alias MP: quincho.ayp.mp InfoBrandsen · Guía Comercial

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp