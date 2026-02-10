Quincho AyP es un espacio ideal para celebrar momentos especiales.
Quincho AyP

Salón de Eventos & Menú Gastronómico

Un espacio ideal para celebrar momentos especiales. El salón se alquila para cumpleaños, casamientos, eventos corporativos y fiestas infantiles, con capacidad de hasta 120 personas.

El salón no funciona como restaurante. La propuesta gastronómica difundida corresponde a menú disponible únicamente con modalidad delivery.

Para el alquiler del salón, se puede consultar servicio de catering y opciones gastronómicas adaptadas a cada evento.

Menú disponible con modalidad delivery
Miércoles · Jueves · Viernes · Sábados — 19 a 23 hs

Consultas y reservas

WhatsApp: 2223-526695
Calle 25 entre Alberti y Sáenz Peña
Alias MP: quincho.ayp.mp
