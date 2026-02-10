El intendente Raitelli participó del acto y estuvo junto a Axel Kicillof en la entrega de premios a murgas y comparsas.

En el marco del programa Carnaval es Cultura, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, el acto de entrega de los premios anuales a Proyectos de Desarrollo Artístico y Cultural de las Murgas, Comparsas y Agrupaciones de Carnaval bonaerense. Del mismo también participó el intendente Fernando Raitelli.

En esta 4ta edición, se entregaron premios a representantes de 122 agrupaciones, destinando una inversión de $76 millones que alcanza a más de 12 mil bonaerenses de 35 municipios. De esta manera, más de 500 proyectos que forman parte del Registro de Murgas, Comparsas y Agrupaciones Carnavaleras provincial, fueron premiados desde el inicio del programa.

En esta edición, Brandsen estuvo representado por la Comparsa Sapucay. Tras el reconocimiento, el Jefe Comunal expresó: “Felicitaciones a Lía y Patricia, y a toda la comparsa, por el reconocimiento obtenido entre los proyectos seleccionados de la convocatoria 2025 y por expresar, en cada presentación, el trabajo colectivo, la música, el color y la pasión que distinguen a nuestro carnaval”.

En ese marco, Kicillof destacó: “El carnaval no es solo entretenimiento, es un espacio histórico de encuentro y resistencia que durante mucho tiempo fue perseguido y olvidado. Hoy estamos reconociendo a las murgas que son las que mantienen viva la identidad bonaerense y generan alegría en un momento donde nuestro pueblo realmente lo necesita”.

Por su parte, Saintout remarcó: “Lo primero que hizo nuestro Gobernador cuando creó el Instituto Cultural fue lanzar este programa porque en la Provincia de Buenos Aires tenemos una convicción: el Carnaval es cultura. Eso no es una consigna vacía, es una definición política porque el carnaval habla de nuestra identidad, de quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser como pueblo”, explicó.

Además de los mencionados, también estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos Matías Moreno; la jefa de Gabinete del Instituto Cultural, María de las Nieves Piovani; las subsecretarias de Políticas Culturales, Victoria Onetto; de Promoción Sociocultural, Lorena Riesgo; el subsecretario de Técnica, Administrativa y Legal, Tomás Viviani; los intendentes de Chascomús, Javier Gastón; de Navarro, Facundo Diz;, y de Azul, Nelson Sombra.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp