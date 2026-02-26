Add Travel Group te propone uno de los destinos caribeños de mayor crecimiento turístico de los últimos años con sus playas de arena blanca, aguas turquesas y ambiente relajado.

Bayahibe, en República Dominicana, se posiciona como uno de los destinos caribeños de mayor crecimiento turístico de los últimos años. Es punto elegido por viajeros de todo el mundo por sus playas de arena blanca, aguas turquesas y ambiente relajado.

Combina naturaleza exuberante, buena infraestructura turística y acceso directo a algunas de las playas más valoradas del Caribe. Sus principales atractivos incluyen la Playa Dominicus, certificada con Bandera Azul, el Parque Nacional Cotubanamá, y excursiones hacia las islas Saona y Catalina, ideales para quienes buscan contacto con la naturaleza y experiencias en mar abierto. Además, conserva una atmósfera auténtica, con restaurantes junto al mar, bares locales y un entorno tranquilo.

¡RESERVÁ CON SOLO USD 300 Y DISFRUTÁ!

Para quienes buscan una experiencia completa en el Caribe, Add Travel Group ofrece una propuesta con cupos limitados para viajar a Bayahibe del 19 al 26 de septiembre de 2026, con todo resuelto para disfrutar

Vas a tener incluido:

Vuelo directo con la aerolínea Arajet (incluye mochila y equipaje despachado de 23 kg).

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

7 noches de alojamiento con régimen all inclusive en Hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham, en habitación Superior.

Y lo mejor es que lo podés RESERVAR CON TAN SOLO USD 300 y el resto lo pagás en cómodas CUOTAS

EL HOTEL: UN ALL INCLUSIVE FRENTE AL MAR

El Hotel Viva Dominicus Beach by Wyndham es un resort TODO INCLUIDO ubicado directamente sobre la playa. Cuenta con acceso inmediato a la costa, cinco piscinas, bares, restaurantes temáticos, snack bar y shows nocturnos.

Su régimen all inclusive incluye comidas, snacks y bebidas durante todo el día, además de actividades como kayak, paddleboard, catamarán, clases de baile, canchas de deportes y entretenimiento para todas las edades. También dispone de gimnasio, spa, y un entorno ideal tanto para parejas como para familias.

¿PARA QUIÉN ES ESTE VIAJE?

Bayahibe es ideal para quienes buscan descansar sin renunciar a la posibilidad de moverse, conocer y experimentar algo nuevo. El destino es versátil y funciona muy bien tanto para viajes en pareja como para familias o grupos de amigos. Su tranquilidad, buena relación precio-servicio y excelente conectividad lo convierten en una elección segura para disfrutar del Caribe sin complicaciones.

CONSULTAS Y RESERVAS

Con más de 18 años de trayectoria, Add Travel Group acompaña a miles de pasajeros cada año, brindando asesoramiento antes, durante y después del viaje. La agencia trabaja con operadores y hoteles de confianza, y pone el foco en que cada experiencia sea única, cuidando los detalles y ofreciendo siempre asistencia personalizada.Para consultas, reservas o más información:

Información de Contacto

