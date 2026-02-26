La Municipalidad, a través de la Dirección de Deportes, abre la convocatoria desde el próximo lunes 2 para sumarse a las propuestas destinadas a escuelas y talleres deportivos de todo el Distrito.

La Municipalidad de Brandsen, a través de la Dirección de Deportes, informa que desde el próximo lunes 2 de marzo se abrirán las inscripciones a las Escuelas Deportivas Municipales 2026, destinadas a niños, jóvenes y adultos de todas las localidades del Distrito.

Las propuestas incluyen diversas disciplinas y buscan promover la actividad física, la participación y el encuentro comunitario a través del deporte. Las personas interesadas pueden acercarse a la Oficina de Deportes para conocer todas las opciones disponibles e inscribirse.

📍Oficina de Deportes – Sáenz Peña 676

🕘De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp