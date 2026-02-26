El medio @larevistadigital informó que anoche, alrededor de las 22:46, se produjo un grave siniestro vial en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 120, en jurisdicción de Chascomús.

De acuerdo a los primeros datos difundidos, un automóvil habría colisionado con uno —y presuntamente dos— motovehículos que se habrían cruzado sobre la calzada. Tras el fuerte impacto, se solicitó de urgencia la presencia de ambulancias y apoyo policial.

En el lugar trabajaron móviles viales, personal de monitoreo, ambulancias, Bomberos y efectivos policiales, quienes desplegaron un amplio operativo.

Como consecuencia del choque, una persona falleció en el lugar, mientras que otra fue trasladada inconsciente al hospital. En tanto, los tres ocupantes del automóvil fueron asistidos en el sitio, donde se les controlaron los signos vitales.

Las actuaciones continúan para determinar con precisión cómo se produjo el hecho. Durante el operativo, la Ruta 2 permaneció totalmente cortada.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp