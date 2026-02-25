Hace poco minutos se desató una pelea de gran magnitud, que resultó con heridos y personas detenidas.
El hecho podría tener origen en una pelea vecinal que ocurrió en la intersección de Magdalena de Fait y Alberti, donde el personal policial tuvo que intervenir y llevar a tres personas detenidas. Además,habría una persona herida por un supuesto botellazo.
NOTICIA EN DESARROLLO.
