El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que permite a las personas con discapacidad acceder a distintos derechos y prestaciones del Estado.
Entre sus beneficios se incluyen la cobertura total en rehabilitación, el transporte público gratuito, asignaciones familiares, exenciones impositivas y el Símbolo Internacional de Acceso (credencial para el uso de espacios reservados).
Podés tramitarlo en la Secretaría de Desarrollo Social – Oficina de Discapacidad.
También está disponible a través de la app Mi Argentina.
📍 Pueyrredón 578
🕗 Lunes a viernes de 8 a 14 hs
Ante cualquier duda, se brinda asesoramiento en la oficina correspondiente.
