La Municipalidad de Brandsen, a través de la Secretaría de Salud, informa a la comunidad sobre la importancia de la vacunación como herramienta de prevención y cuidado de la salud.

En este sentido, se destaca la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), indicada para personas embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación. Su aplicación permite transferir defensas al bebé a través de la placenta y disminuir el riesgo de formas graves de bronquiolitis durante los primeros meses de vida.

La vacuna se aplica en los siguientes centros de salud:

📍 CAPS Las Mandarinas

Lunes a viernes de 8:00 a 13:30

Sábados de 8:00 a 11:00

📍 CAPS Los Pinos

Lunes a viernes de 8:00 a 15:00

Sábados de 8:00 a 11:00

La Secretaría de Salud continúa desarrollando acciones de prevención y promoción de la salud materno-infantil en todo el distrito.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp