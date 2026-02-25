El cantante brandseño que inició el camino de la música con proyectos independientes decidió formarse profesionalmente en el área de la salud, y se comunicó con InfoBrandsen para incentivar a todos los jóvenes para que estudien y se formen mientras cumplen sus sueños dentro del ámbito artístico.





Desde sus primeros pasos en la música, Cris Junior desarrolló un camino independiente como cantante:participó en proyectos locales y construyó una identidad artística propia. Sin embargo decidió continuar su formación académica y eligió el camino de la salud, convencido de que la educación es una herramienta esencial para construir un proyecto de vida sostenible.



“En algún momento pensé que estudiar me iba a alejar de la música. Después entendí que sin formación, los sueños quedan a merced de la suerte. Elegí la salud porque quería una carrera con sentido social y futuro”, detalló. La formación en el ámbito sanitario le aportó disciplina, responsabilidad y una mirada humana que también influyen en su música.



“Podés ser músico, deportista o emprendedor y al mismo tiempo formarte. La pasión te impulsa, pero la educación te sostiene. En la salud aprendí que el compromiso es con otros y con uno mismo”, detalló. Su mensaje busca motivar a jóvenes que dudan entre continuar una carrera o perseguir una vocación. En un país donde la educación sigue siendo una de las principales herramientas de movilidad social, la combinación entre vocación artística y formación aparece como una estrategia sólida para construir independencia, estabilidad y propósito.





Carta abierta a los jóvenes



«A los jóvenes que están pensando en dejar de estudiar para seguir un sueño: Yo también tuve esa duda. Creía que estudiar me alejaba de la música. Con el tiempo entendí que era exactamente lo contrario. Elegí el camino de la salud porque quería una carrera con sentido, que ayude a otros y que me dé una base real para el futuro. La música me da identidad, pero la formación me da estructura. La pasión sin preparación es frágil. La pasión con formación se convierte en proyecto. No abandonen sus estudios creyendo que eso los acerca a sus sueños. Podés ser artista, deportista o lo que quieras, y al mismo tiempo formarte. Eso te va a dar independencia, criterio y estabilidad.

Soñar es importante. Prepararse es imprescindible».

