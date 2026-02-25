El Municipio lanzó esta campaña de concientización debido al aumento del uso de pantallas por parte de niñas, niños y adolescentes. El mismo tiene un abordaje multidisciplinario, ya que se involucraron el área de fonoaudiología y distintos profesionales de la salud.

Imagen ilustrativa. Fuente: Infobae.

Más allá de la naturalización del uso de pantallas en edades tempranos, es necesario recalcar que esto tiene un impacto importante en la salud y el desarrollo de las infancias.

La propuesta busca promover el acompañamiento adulto, la regulación de los tiempos de pantalla y la generación de espacios de intercambio cara a cara, fundamentales para un desarrollo integral.

Esta campaña se sostendrá a lo largo de todo el año mediante contenidos audiovisuales, recomendaciones para las familias y acciones de sensibilización en la comunidad, con el objetivo de fortalecer prácticas de cuidado en la primera infancia y adolescencia.

Consecuencias del uso de pantallas a edades tempranas

Atención más fragil: la sobreexposición a estímulos rápidos y constantes pueden dificultar la atención, que es la base del aprendizaje, el lenguaje y la memoria. Las pantallas no pueden reemplazar el juego y el vínculo.

la sobreexposición a estímulos rápidos y constantes pueden dificultar la atención, que es la base del aprendizaje, el lenguaje y la memoria. Las pantallas no pueden reemplazar el juego y el vínculo. Falta de experiencias reales: las pantallas ofrecen una experiencia pasiva y bidimencional que empobrece la estimulación neurológica. El cerebro infantil necesita experiencias reales que surgen de la interacción con un otro.

las pantallas ofrecen una experiencia pasiva y bidimencional que empobrece la estimulación neurológica. El cerebro infantil necesita experiencias reales que surgen de la interacción con un otro. Limitación en el lenguaje: el desarrollo del lenguaje necesita del intercambio humano real, la comprensión del silencio y la espera, los turnos conversacionales y la experiencia con miradas, gestos y voces. Las pantallas limitan esta experiencia esencial para un buen desarrollo del lenguaje. Incluso en niñas y niños que ya hablan, el mismo puede verse limitado.

el desarrollo del lenguaje necesita del intercambio humano real, la comprensión del silencio y la espera, los turnos conversacionales y la experiencia con miradas, gestos y voces. Las pantallas limitan esta experiencia esencial para un buen desarrollo del lenguaje. Incluso en niñas y niños que ya hablan, el mismo puede verse limitado. Adicción: el scroll constante y sostenido en el tiempo genera adicción a las pantallas ya que el cerebro se acostumbra a consumir contenidos rápidos que activan los circuitos de recompensa y reducen la percepción del paso del tiempo, facilitando la formación de hábitos que luego son difíciles de romper.

Recomendaciones

Menores de 2 años: NADA DE PANTALLAS.

Establecer límites claros, acordar horarios de uso de pantallas.

Establecer momentos fijos de desconexión, como por ejemplo en la mesa o antes de ir a dormir..

Practicar deportes o alguna actividad recreativa, ya que el aburrimiento es la base de la creatividad y el juego real.

Dar el ejemplo: los más pequeños de las familias copian nuestras acciones, y si ven que el mayor a cargo se encuentra constantemente utilizando pantallas, entenderán que eso está bien.

