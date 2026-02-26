Durante la jornada de hoy, el personal de Bomberos Voluntarios de Brandsen salió en dos oportunidades para apagar incendios en nuestra ciudad, los cuales tuvieron distintos orígenes y se desarrollaron en dos puntos diferentes.

El primer hecho ocurrió pasadas las 12:30, y se debió a un incendio de pastizales, mientras que la segunda vez que sonaron las sirenas se debió a un incendio de campo registrado en la bajada del Feedlot cerca de las 16:30. Las dotaciones se dirigieron rápidamente al lugar para contener el fuego y así evitar que se propague a sectores linderos donde los pastizales suelen favorecer el rápido avance del fuego.

