Talleres culturales 2026: el lunes abren las inscripciones

La Municipalidad de Brandsen informa que el próximo 2 de marzo, a partir de las 09:00 hs, se abrirán las inscripciones para los Talleres Culturales 2026, con propuestas para todas las edades.

La inscripción se realizará únicamente de manera presencial en Sáenz Peña 676, presentando DNI físico, y los cupos son limitados.

Para consultas, se encuentra disponible el WhatsApp 2223 52-7892 (solo mensajes), de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 hs.

