La solicitud se realizará mediante formularios gestionados por cada CAPS y el Hospital, dejando atrás el esquema centralizado en un único número telefónico implementado en agosto pasado.

La Comuna, a través de la Secretaría de Salud, puso en marcha una nueva modalidad para la asignación de turnos, con el objetivo de mejorar la organización y la respuesta a los pacientes. A partir de ahora, cada Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y el Hospital gestionarán los pedidos a través de formularios que se solicitan vía WhatsApp, reemplazando el sistema centralizado que regía desde agosto pasado y que concentraba la demanda en una sola línea telefónica. Esta actualización busca optimizar la distribución de turnos y facilitar el acceso a la atención médica en todo el Distrito.

Desde ahora, la solicitud de turnos se realizará mediante un formulario de asignación. Una vez cargado el pedido, se informará al paciente el día, horario y lugar de atención.

📲 Solicitud de turnos (solo por mensajes de WhatsApp):

Hospital: 2223 43-6580

CAPS Las Mandarinas: 2223 42-0225

CAPS Los Pinos: 2223 42-0157

CAPS La Dolly: 2223 46-6998 (turnos generales)

Audiometrías/Odontometría: solicitar en ese mismo contacto

CAPS La Parada: 2223 43-7115

CAPS Altamirano: 2223 42-1919

CAPS Oliden: 2223 43-6200

CAPS Las Golondrinas: 11 2848-9338

CAPS Jeppener: 2223 43-6390

CAPS Gómez: 2223 49-2994

👵 Pacientes de PAMI: para solicitar turnos deberán contar previamente

con la orden de su médico de cabecera (OME).

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