Integrantes del cuartel local formaron parte del amplio despliegue de búsqueda en el Río de la Plata, que este domingo tuvo un nuevo resultado con el hallazgo del cuerpo de Carlos Kovach, uno de los cinco pescadores desaparecidos desde el 15 de junio.

Los Bomberos Voluntarios de Brandsen tuvieron una destacada participación en el operativo de búsqueda de los cinco pescadores desaparecidos en aguas del Río de la Plata, una tarea que movilizó durante dos semanas a distintas fuerzas de seguridad y cuerpos de emergencia de la provincia de Buenos Aires.

Este domingo, el operativo sumó un nuevo y doloroso desenlace con el hallazgo del cuerpo de Carlos Kovach, de 60 años, uno de los tripulantes de la embarcación «Chamigo-Ho», que había partido desde Hudson el pasado 15 de junio y nunca regresó.

El cuerpo fue encontrado por personal de la Prefectura Naval Argentina a unos 20 kilómetros de la costa, a la altura de Punta Indio, y a más de 130 kilómetros del lugar desde donde había zarpado la lancha. Tras el hallazgo, los restos fueron trasladados a la base operativa para la realización de las pericias correspondientes y posteriormente reconocidos por sus familiares.

En el marco de este complejo operativo, los Bomberos Voluntarios de nuestra Ciudad trabajaron junto a sus pares de Hudson, Bernal, Quilmes, Berazategui, Verónica y Magdalena, además de efectivos de la Prefectura Naval Argentina, la Policía Bonaerense, Control Urbano y pescadores que colaboraron en las tareas de rastrillaje.

La búsqueda de los cinco hombres se había iniciado el mismo domingo 15 de junio, luego de que la embarcación no regresara a puerto. La tripulación estaba integrada por los hermanos Carlos y Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli.

En las últimas horas también había sido hallado sin vida Sebastián Romegialli, mientras que otro cuerpo encontrado en aguas uruguayas presenta características compatibles con uno de los pescadores desaparecidos, aunque su identidad deberá ser confirmada mediante estudios de ADN.

La investigación continúa bajo la órbita de la UFIJ N° 4 Descentralizada de Berazategui, mientras prosiguen las tareas para dar con los tripulantes que aún permanecen desaparecidos.

Fuente: Diario Junín

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