Mañana se llevará a cabo un paro docente en la provincia de Buenos Aires, y muchas escuelas de nuestra ciudad verán afectado su cronograma habitual. La medida fue convocada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica de Buenos Aires (AMET), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA).

El reclamo incluye varias aristas, entre las cuales resaltan el pedido para que se garanticen las prestaciones de IOMA, la convocatoria urgente a paritarias para acordar un aumento salarial docente y la finalización de la violencia en las escuelas.

Por otro lado, los docentes sumaron al reclamo:

No a la sobrecarga laboral

No al desfinanciamiento de la educación técnica

No a la Reforma Previsional

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