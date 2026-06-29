Laura Fescina: “La planta depuradora no puede esperar diez años, esto tiene que resolverse de alguna manera”

La concejal libertaria se refirió a la problemática, valoró la participación de los vecinos y reclamó más información por parte del Ejecutivo.

La concejal de La Libertad Avanza, Laura Fescina, se pronunció sobre la creciente preocupación por el funcionamiento de la planta depuradora y la situación de las cloacas en la Ciudad, un tema que en las últimas semanas se instaló en el centro de la agenda política y vecinal.

En diálogo con Grassi.com (Estación Radio), la edil destacó la reunión realizada en el barrio Infanta Isabel, de la que participó junto a otros concejales, vecinos e instituciones. “El asistir fue importantísimo porque el mensaje de los ciudadanos fue con total respeto. Cada uno habló a su turno, con un tema claro y preciso en su explicación”, expresó.

Fescina remarcó que el encuentro dejó en evidencia la preocupación de los vecinos por el impacto que la situación tiene sobre la salud de la población, aunque destacó el clima de respeto y búsqueda de consensos. “Había un respeto que fue lo que más me llamó la atención. No era una reunión para pelear, sino para ver cómo seguir y fijar pautas de trabajo”, sostuvo.

RECLAMO POR INFORMACIÓN Y GESTIONES ANTE LA PROVINCIA

La concejal cuestionó la falta de información oficial sobre el estado actual de la planta depuradora y señaló que sin esos datos es difícil avanzar en soluciones concretas. “Cuando vos tenés una problemática no podés esperar meses hasta que el Ejecutivo te informe”, manifestó.

En ese sentido, aseguró que existe voluntad política para gestionar una solución conjunta ante la Provincia de Buenos Aires. “Acá nos estamos ahogando. Esto no puede esperar diez años. Esto tiene que resolverse de alguna manera”, enfatizó.

No obstante, consideró que también debe evaluarse qué acciones puede emprender el Municipio mientras se aguarda una respuesta provincial. “Todo el tiempo tenemos que estar esperando a la Provincia, que es lenta, o podemos también nosotros hacer algo. Pero sin información no es tan fácil de evaluar”, indicó.

La edil reconoció que desconoce el estado interno de la planta porque nunca se presentó un informe detallado sobre sus falencias. “La realidad es que hay que entrar o recibir la información genuina, o no vamos a avanzar”, afirmó.

REUNIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO

Por otra parte, Fescina se refirió al encuentro mantenido con la Cámara de Comercio local, en el marco de un proyecto impulsado por su bloque para implementar un sistema de habilitación exprés para determinados comercios.

“Hay un interés mutuo en trabajar juntos. La idea es simplificarle al vecino que quiere poner un negocio y acelerar los trámites”, explicó. Según indicó, la iniciativa está siendo trabajada en comisión junto con aportes realizados por la entidad comercial.

PREOCUPACIÓN POR EL ESTADO DE LAS RUTAS

Otro de los temas abordados fue el deterioro de las rutas y la acumulación de residuos en banquinas y cunetas. “Creo que en más de veinte años nunca vi el estado de las rutas tan deteriorado”, aseguró.

En ese sentido, insistió con la necesidad de implementar un sistema de “puntos verdes” para facilitar la disposición de residuos y evitar la proliferación de basurales a cielo abierto.

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CONTRATOS MUNICIPALES Y GASTO PÚBLICO

Finalmente, Fescina se refirió a un debate que abrió en sus redes sociales sobre la cantidad de contratos que sostiene el Municipio y la necesidad de analizar el gasto público. “Me preocupa enormemente que tenemos a nuestra planta municipal con sueldos miserables y después ver otros valores me agarra un ataque”, expresó.

La concejal aclaró que no cuestiona a personas en particular, sino que considera necesario debatir cómo se distribuyen los recursos del Estado y revisar las contrataciones municipales. “Cuando uno sube una información es para que todos debatamos y no estemos durmiendo”, concluyó.

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