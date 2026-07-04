Semanario Tribuna – tapa 4 de julio de 2026

Ya se encuentra disponible la edición n° 3094 del semanario local y ya podés conseguir el tuyo en todos los kioscos de la ciudad. A continuación, los temas de tapa desarrollados.

Obras en la Escuela Técnica por $580 millones: construirán 4 aulas, sanitarios y dos preceptorías

El Municipio llamó a licitación.

El proyecto contempla la construcción de cuatro aulas, un sanitario para alumnos, un sanitario para personas con discapacidad y dos preceptorías vinculadas por una circulación central con salida lateral a la zona de patios generales.

Firman un convenio para que el «Francisco Caram» sea un Hospital Escuela

Acuerdo para fortalecer la formación de profesionales de la salud.

La conformación de un Hospital Escuela permitirá desarrollar programas de residencias médicas en distintas especialidades, promoviendo la incorporación de nuevos profesionales y el fortalecimiento de los equipos de salud.

Las residencias estarán destinadas a médicos ya graduados que realizarán su formación en un ámbito hospitalario, profundizando su capacitación en diferentes especialidades y desarrollando su práctica bajo la supervisión de médicos especialistas. El convenio se firmó con el Ministerio de Salud de la Provincia.

Nota relacionada publicada en nuestro portal Firmaron un convenio para que el “Francisco Caram” sea un Hospital Escuela Leer nota

Los golpearon, los ataron, les robaron dinero y el auto

Anochecer de terror en La Dolly.

Delincuentes armados ingresaron a una vivienda, redujeron a una mujer y a su hijo, y al padre de la familia lo obligaron a recorrer distintos lugares para entregar dinero. También se llevaron el automóvil, que luego apareció en Florencio Varela.

Nota relacionada publicada en nuestro portal «Había mucha información previa”: el dramático relato tras la violenta entradera en La Dolly II Leer nota

Raitelli dijo que tratarán de normalizar el funcionamiento de la planta depuradora con la extracción y limpieza de piletas

Fue durante el encuentro con el «Vecinalismo de Brandsen».

La reunión coincidió con un pedido elevado al Concejo para que acompañe las gestiones destinadas a resolver la situación. El tema pasó a comisión.

El autódromo sigue cerrado

¿Por elevado impacto sonoro?

Desde la última carrera de 2025, el Autódromo Pancho Alcuaz permanece sin actividad luego de una denuncia de un particular por el impacto sonoro de las competencias. La queja fue respaldada por un estudio realizado por la Provincia y los directivos de la Asociación solicitaron una audiencia con el intendente para encontrar una solución que permita reabrir el predio.

Proponen eximir, total o parcialmente, del pago de tasas a sectores de jubilados y pensionados

Proyecto impulsado por el bloque radical.

La iniciativa, que se encuentra en la comisión de Presupuesto y Hacienda, busca atender la situación de los jubilados y pensionados, especialmente los municipales.

El Concejo debatirá sobre planta depuradora, inversión en las delegaciones y situación ambiental

Sesión ordinaria con 11 puntos en el orden del día.

El lunes, desde las 19, el Honorable Concejo Deliberante celebrará la novena sesión ordinaria del año. Entre los temas figuran un proyecto para crear el programa municipal de Familias de Acogimiento y distintas comunicaciones vinculadas a la gestión local.