El intendente Raitelli rubricó la firma de un acuerdo que permitirá la formación de residentes y el trabajo articulado con universidades e instituciones especializadas.

El Municipio dio un nuevo paso en materia sanitaria al firmar un convenio con la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, con el objetivo de iniciar el proceso para que el Hospital Municipal se transforme en un Hospital Escuela.

La iniciativa busca generar las condiciones necesarias para la formación de profesionales de la salud mediante la incorporación de residentes, además de fortalecer la capacitación continua de médicos, enfermeros y trabajadores del sistema sanitario local.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta medida representa una nueva oportunidad para que profesionales de distintas especialidades puedan desarrollarse, formarse y proyectar su carrera en Brandsen, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento del sistema de salud del distrito.

El intendente Fernando Raitelli destacó la importancia del convenio y aseguró que se trata de un avance significativo para el hospital local: “Hoy estamos dando un paso muy importante para la salud de Brandsen. Firmamos un convenio con la Dirección Provincial Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara para que nuestro hospital se convierta en un Hospital Escuela y podamos recibir a muchísimos residentes”,.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que la incorporación de programas de formación permitirá seguir potenciando el sistema sanitario. “Seguimos fortaleciendo nuestro hospital, ampliando oportunidades para seguir construyendo una mejor salud pública para todos”, agregó. .

Advertencia:

El contenido periodístico está protegido por derechos de autor. La reproducción total o parcial de nuestras notas sin autorización, cita de la fuente o enlace correspondiente constituye una violación a la propiedad intelectual.

Por su parte, el secretario de Salud municipal, Franco Servat, explicó que el acuerdo no solo apunta a la llegada de residentes:“Este convenio nos permitirá acceder a instancias de capacitación, investigación y formación para nuestros equipos de salud, tanto en los CAPS como en el hospital”, señaló.

Además, destacó la posibilidad de establecer vínculos con instituciones académicas y especializadas. “También nos abre oportunidades de trabajo conjunto con las universidades e instituciones especializadas para incorporar herramientas y recursos”, indicó.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp