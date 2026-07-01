La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el calendario para el séptimo mes del año. ¿Cuándo cobro?

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento en julio del 2,15%, por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de mayo 2026 publicado por el INDEC.

De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de $70.000, recibirán $481.989,33. Las jubilaciones y pensiones que no superen los $481.989,33‬ recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto.

Las prestaciones previsionales, con el bono de $70.000 incluido quedan así:

Pensión Madre de 7 hijos: $481.989,33

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $399.591,46

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $358.392,53‬‬

Las asignaciones familiares y universales también reciben el aumento del 2,15%. De esta forma, la Asignación Universal por Hijo será de $148.049, la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $482.062, la Asignación Familiar por Hijo a $74.033 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $241.041.

Pensiones no Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 8 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 8 de julio al 11 de agosto

Jubilados y pensionados de la mínima

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 8 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Asignación Por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio

DNI terminados en 1: 14 de julio

DNI terminados en 2: 15 de julio

DNI terminados en 3: 16 de julio

DNI terminados en 4: 17 de julio

DNI terminados en 5: 20 de julio

DNI terminados en 6: 21 de julio

DNI terminados en 7: 22 de julio

DNI terminados en 8: 23 de julio

DNI terminados en 9: 24 de julio

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 14 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 15 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 16 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 17 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 20 de julio

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Todas las terminaciones de documento: 13 de julio al 11 de agosto

Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 22 de julio

• DNI terminados en 2 y 3: 23 de julio

• DNI terminados en 4 y 5: 24 de julio

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio

• DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio

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