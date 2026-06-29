«Había mucha información previa”: el dramático relato tras la violenta entradera en La Dolly II

Luis Lemo habló con Estación Radio luego de sufrir un brutal asalto junto a su familia. Delincuentes armados los golpearon, los ataron y se llevaron dinero y un automóvil. «No se lo deseo a nadie», expresó.

Una familia de la Ciudad vivió momentos de extrema violencia el pasado viernes por la noche, cuando tres delincuentes armados irrumpieron en su vivienda del barrio La Dolly II y los mantuvo cautivos durante un asalto que se extendió por varios minutos.

La víctima, Luis Lemo, dialogó en el programa “Una Buena Mañana” (Estación Radio) y brindó un estremecedor relato de lo ocurrido. El hecho se produjo alrededor de las 20 horas, cuando el vecino había salido de su casa para realizar un mandado. «Cuando regreso los delincuentes estaban adentro. Habían entrado y ya habían reducido a mi esposa, que iba a ir a cenar», contó. Además, precisó que dos de los asaltantes actuaban encapuchados; el otro actuó a cara descubierta.

Según relató, al intentar ingresar a la vivienda se encontró con su pareja amenazada por uno de los asaltantes. «Cuando vi que tenían a Carolina con una pistola en la cabeza, tuve que entrar. Ahí también me pusieron un arma en la cabeza, me ataron las manos y me golpearon bastante en la cabeza, los hombros y las costillas», recordó. La escena se tornó aún más dramática cuando llegó uno de sus hijos:«Fue una situación muy compleja».

GOLPES Y AMENAZAS

Lemo indicó que los delincuentes ejercieron violencia física sobre todos los integrantes de la familia. «A los tres nos pegaron, aunque a mí mucho más», expresó. En medio del robo, los asaltantes lograron apoderarse de una importante suma de dinero en efectivo y de un automóvil BMW, aunque otro de los vehículos sustraídos pudo ser recuperado posteriormente por la Policía.

Consultado sobre cómo ingresaron a la vivienda, explicó que los delincuentes forzaron una puerta trasera. «Rompieron las cerraduras y se metieron cuando no había nadie. Yo creo que ellos estaban esperando que yo saliera», afirmó. Además, descartó que se haya tratado de un hecho al azar. «Había información previa, mucha información previa. Yo hace apenas 30 días que estoy viviendo en esa casa», sostuvo.

Más allá de las pérdidas materiales, el vecino remarcó las secuelas emocionales que dejó el violento episodio. «Esto es un antes y un después. Lo que menos me importa es el dinero. Ahora es como empezar todo de nuevo”, manifestó. Y agregó: «Uno se siente un delincuente, tiene que andar escondiéndose o cambiando de casa porque quedan los temores y la situación psicológica es muy triste».

Sobre el estado actual de la familia, señaló que todos permanecen afectados por lo sucedido. «La familia está quebrada. No es un hecho menor. Nos golpearon y nos gatillaron varias veces en la cabeza. Fue una situación muy fea y compleja», dijo con visible angustia.

«NO SE LO DESEO A NADIE»

En medio del difícil momento, Lemo destacó el accionar de las fuerzas de seguridad. «La Policía estuvo siempre muy predispuesta, vinieron rápido, tuvimos contención y en ese aspecto nuestra familia estuvo protegida; cumplió con su trabajo», remarcó.

Finalmente, el vecino dejó un mensaje de reflexión tras haber atravesado una de las experiencias más traumáticas de su vida. «No se lo deseo a nadie. Uno nunca piensa que le va a pasar, pero puede pasar en cualquier momento y a cualquiera», concluyó.

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