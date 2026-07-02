La agenda incluyó la actualización de convenios, un acuerdo para la Expo Construí 2026 y una recorrida por el Centro de Formación Laboral «Saúl Ubaldini».

En el marco del 52º aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este miércoles el Centro de Formación Laboral (CFL) Nº401 “Saúl Ubaldini” y visitó el mausoleo emplazado en el Museo Quinta 17 de Octubre de San Vicente; donde se encuentran los restos del tres veces presidente de la Nación, junto al intendente local, Nicolás Mantegazza.

Acompañados por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, junto con el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), Ezequiel Berrueco, donde fueron recibidos por estudiantes, docentes y autoridades de la institución.

Durante la visita, conocieron los distintos proyectos y los productos elaborados por los alumnos de los cursos de gastronomía, informática, producción textil, instalación de gas, sanitaria y otros oficios. A su vez, se presentó el proyecto “Camino a los 20 años”, debido a que están por cumplirse 20 años de la implementación del Centro de Formación Laboral.

En ese contexto, Kicillof, junto al ministro de Trabajo, suscribió la actualización del convenio que permitirá fortalecer el funcionamiento del establecimiento, que pasará a depender de la Asociación Civil Instituto de Capacitación, Práctica y Oficio para la Juventud Emprendedora de San Vicente (ICPO).

Asimismo, Kicillof junto a la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez, firmó un acuerdo de asistencia con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para la realización de la 4° edición de la “Expo Construí Gastronomía y Turismo San Vicente 2026”, una iniciativa que promueve la producción, el turismo y el crecimiento económico de aquel distrito.

Estuvieron presentes durante las actividades la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; de Seguridad, Javier Alonso; la secretaria general de la Gobernación, Agustina Vila; la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; el diputado provincial Mariano Cascallares; las intendentas de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; sus pares de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de La Matanza, Fernando Espinoza; de Lomas de Zamora, Federico Otermín; y de Punta Indio, David Angueira.

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