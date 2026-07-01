El exintendente defendió la planificación como herramienta de desarrollo y expresó su preocupación por el estado de la planta depuradora.

El exintendente Luis Beconi, realizó un extenso repaso de su paso por la administración municipal y reflexionó sobre la actualidad del Distrito en la mañana de Grassi.com (Estación Radio), haciendo hincapié en las obras de infraestructura que marcaron su gestión y en la necesidad de mantener una visión de desarrollo a largo plazo.

A pocos meses de cumplir 89 años, Beconi recordó que asumió la conducción del municipio hace seis décadas y destacó que muchas de las obras realizadas en aquel período fueron posibles gracias al acompañamiento de los vecinos. “Los presupuestos municipales son flojos, son escasos. Lo que me ayudó a hacer las obras fue la colaboración de los vecinos, que se costearon de su propio peculio los trabajos de pavimentación y muchas otras iniciativas”, afirmó.

Entre las obras más significativas de su gestión mencionó la creación de la red cloacal, la puesta en funcionamiento del Hospital Municipal, la creación de la Cooperativa de Agua Potable, la llegada de la línea de alta tensión desde Burzaco, la automatización de la central telefónica y la pavimentación de más de 30 cuadras.

LA PLANTA DEPURADORA Y EL PROBLEMA DE LAS CLOACAS

Consultado sobre la actual problemática de la planta depuradora, Beconi recordó que el proyecto de la red cloacal fue impulsado por la Provincia a partir de gestiones realizadas por su administración.

“La provincia se quedó sin plata para hacer la planta depuradora. Muchos vecinos se conectaron a la red sin que la planta estuviera terminada y eso llevó a que se taparan las cañerías y hubiera que reparar la obra”, explicó.

Asimismo, señaló que hace más de una década visitó las instalaciones y detectó serias falencias en su funcionamiento. “La planta depuradora estaba largando los efluentes residuales hacia el Samborombón porque no funcionaba. El mantenimiento es caro para un presupuesto municipal”, sostuvo.

Advertencia:

El contenido periodístico está protegido por derechos de autor. La reproducción total o parcial de nuestras notas sin autorización, cita de la fuente o enlace correspondiente constituye una violación a la propiedad intelectual.

EL PLAN REGULADOR Y EL CRECIMIENTO DE BRANDSEN

Uno de los aspectos que más destacó el exintendente fue la elaboración del plan regulador, una herramienta que buscó ordenar el crecimiento del Distrito.“Queríamos que Brandsen tuviera un crecimiento armónico y regulado, saber qué queríamos para el futuro y promover industrias sanas que generaran desarrollo”, señaló.

Según recordó, la iniciativa surgió a partir de la necesidad de organizar el emplazamiento de las industrias, que por entonces se encontraban dispersas en distintos puntos del partido. “Decidimos llamar a concurso para hacer un plan regulador que sirvió durante muchísimos años”, indicó.

EL HOSPITAL MUNICIPAL, UNA OBRA DE AVANZADA

Otro de los temas abordados fue la creación del Hospital Municipal, una de las obras más emblemáticas de su gestión. Beconi explicó que la iniciativa nació ante la necesidad de brindar atención médica a las familias que no contaban con cobertura de salud. “Nos preocupó la cantidad de familias que no podían solventar los problemas de salud y creamos el primer seguro de salud del país”, recordó.

Sin embargo, explicó que aquella experiencia no logró sostenerse económicamente, lo que derivó en la decisión de avanzar con la construcción del hospital. “No dio resultados, se nos terminó el presupuesto muy rápido y entonces decidimos ir por el hospital, que era una obra muy cara, pero con la ayuda de la provincia lo pudimos realizar”, expresó.

“PENSAR DISTINTO NO IMPIDE LLEGAR A LOS MISMOS RESULTADOS”

Durante la entrevista, Beconi también dejó una reflexión sobre el ejercicio de la función pública y la necesidad de trabajar por el desarrollo de la comunidad más allá de las diferencias ideológicas. “Tenemos puntos en común en cuanto al desarrollo de la obra pública, al bienestar de la población y a que quien gobierna debe tener vocación de servicio”, manifestó.

Finalmente, el exjefe comunal reconoció que actualmente mantiene poco contacto con la vida política local y que visita Brandsen con menor frecuencia, aunque aseguró seguir con atención algunos temas vinculados al municipio.

ESCUCHÁ LA NOTA

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp