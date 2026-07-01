Una casona con más de un siglo de historia, gastronomía casera, música en vivo y un proyecto pensado para potenciar el turismo local. Esa es la propuesta de Casa Gómez, el emprendimiento que impulsa la licenciada en Turismo María Eugenia Monsalvo. Hablamos con ella para que nos cuente sobre su decisión de apostar por un espacio cargado de historia para transformarlo en un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes en un contexto de cultura, música y gastronomía.

La iniciativa comenzó a gestarse hace algunos meses, cuando Monsalvo encontró el lugar que venía buscando desde hacía años. Si bien desde hace 19 años dirige Add Travel Group —la agencia de viajes con oficinas en Brandsen, La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires—, siempre tuvo la intención de desarrollar un emprendimiento propio relacionado con la hotelería y la gastronomía. «Desde que terminé la carrera me gustó, además de la agencia de viajes, tener algo propio relacionado con la gastronomía y la hotelería», contó.

Hace diez años eligió Brandsen para vivir y asegura que fue esa decisión la que terminó de darle forma al proyecto. «Siento que Brandsen es mi lugar en el mundo», expresó. La búsqueda del lugar indicado terminó en Gómez. Allí encontró una casa centenaria que la cautivó por su historia y por el potencial que ofrece el predio:«Encontré esa casa con un espacio muy lindo, muy grande, y la idea es hacerlo de a poquito, a pulmón».

Un proyecto que ya empezó a recibir visitantes

Aunque las obras de restauración todavía no comenzaron, Casa Gómez ya abrió sus puertas con una serie de experiencias gastronómicas al aire libre.

Hasta el momento se realizaron dos eventos privados y este fin de semana llegará una nueva edición. La propuesta combina comida casera, música en vivo y la posibilidad de recorrer el lugar antes de que comiencen los trabajos de puesta en valor. Los encuentros funcionan con reserva previa y cupos limitados, una modalidad que permite ofrecer una experiencia más personalizada.

«La idea es mostrar un poco el lugar antes de la refacción. Después queremos abrir los fines de semana y sumar propuestas durante la semana para empresas o grupos que quieran realizar reuniones y eventos», explicó la entrevistada.

Mucho más que un espacio gastronómico

El proyecto de refacción contempla la recuperación integral de la propiedad para convertirla en un espacio donde convivan distintas propuestas vinculadas al turismo, el bienestar y la cultura. Entre las ideas que ya están en carpeta aparecen jornadas de yoga, talleres de cerámica, experiencias gastronómicas, encuentros musicales y actividades desarrolladas junto a emprendedores y profesionales de Brandsen.

Además una de las metas más ambiciosas es incorporar un servicio de alojamiento, una alternativa que actualmente resulta escasa en el distrito y que permitiría ampliar la oferta turística local. «Hoy trabajo con un equipo de profesionales en turismo y otras áreas, y me encantaría que este proyecto también permita formar un equipo de personas que compartan la misma pasión por el turismo», expresó María Eugenia.

Durante la conversación la entrevistada contó que la vivienda fue construida aproximadamente en 1915 y, según la información que pudieron reunir hasta el momento junto a su amiga y colega, en una de sus etapas llegó a funcionar allí la comisaría de Gómez. Ambas mujeres comenzaron un trabajo de recopilación de información acerca de las personas que vivieron en esa casa o familiares de las mismas.

La intención es reconstruir la memoria del lugar para que esa historia también forme parte de la experiencia de quienes la visiten cuando el proyecto esté completamente desarrollado.

Este sábado llega una nueva edición de «La Peña de Casa Gómez»

Antes del inicio de las obras de restauración, Casa Gómez volverá a abrir sus puertas con una propuesta que invita a disfrutar de una jornada de tradición, gastronomía y música en vivo en un entorno natural.

Durante el encuentro, los asistentes podrán conocer la casona en su estado original y ser parte de esta primera etapa del proyecto. El evento será a partir de las 12:00 en Casa Gómez. La jornada contará con shows en vivo de Gustavo Será y el grupo Brandseños.

La actividad se desarrollará completamente al aire libre, por lo que se recomienda asistir con abrigo. Los organizadores también invitan a quienes lo deseen a llevar su mate y una reposera para disfrutar de la jornada.

🍽️ Menú para este domingo Disfrutá de un almuerzo con un menú variado y pensado para compartir en familia o con amigos. 🍴 El menú incluye 🥟 Empanadas libres

🥩 Carne frita

🔪 Carne cortada a cuchillo

🐑 Cordero

🍖 Bondiola braseada

🥬 Empanadas de vegetales y queso

🧀 Empanadas de jamón y queso 🍮 Postres Flan con dulce de leche

Queso y dulce 🥂 Bebidas 🍷 Una botella de vino cada dos personas

🍋 Limonada

☕ Café

🫖 Té 🧉 Para acompañar el mate Tortas fritas 💲 Valor de las entradas Adultos: $45.000 Menores: $30.000 📅 ¡Reservá tu lugar para este domingo! No esperes hasta último momento. Asegurá tu lugar y disfrutá de una excelente propuesta gastronómica.

Por Rocío García Beconi

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