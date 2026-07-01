A poco más de un mes del accidente ocurrido en Ruta 6 y a una semana de que la defensa solicite la excarcelación de Leandro Panetta, la Justicia decidió que al acusado de causar cinco muertes a la altura de San Vicente enfrente prisión domiciliaria.

Un hombre acusado por un siniestro vial en el que murieron varias personas continuará, por el momento, alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, pese a que la Justicia resolvió concederle el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. La medida aún no pudo concretarse debido a demoras administrativas vinculadas a la implementación del dispositivo de control.

Según dieron a conocer los medios El Día y 0221, la decisión fue adoptada por el Juzgado de Garantías N.º 8, que convirtió la detención del imputado en prisión preventiva y, al mismo tiempo, dispuso su morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Además, el magistrado le prohibió mantener cualquier tipo de contacto con los familiares de las víctimas y con los testigos considerados clave para el avance de la investigación.

No obstante, el traslado del acusado aún no se llevó a cabo. De acuerdo con la información publicada, los abogados defensores Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón presentaron un nuevo escrito en el que solicitaron la inmediata ejecución de la resolución judicial, al considerar que las demoras del Servicio Penitenciario Bonaerense y del sistema de monitoreo electrónico no pueden impedir el cumplimiento de lo resuelto por la Justicia. El imputado continúa procesado por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas fatales.

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