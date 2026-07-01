Este trámite gratuito tiene como objetivo que los equipos médicos tengan la posibilidad de acceder a la historia médica clínica de cada paciente en el momento que lo necesite, lo cual facilita la atención, interconsultas y derivaciones.

Quienes deseen empadronarse deberán acercarse al CAPS este sábado entre las 08:00 y las 12:00. Para poder realizar el trámite deben llevar su DNI y, en caso de tener obra social, deben llevar su credencial o los datos completos de la misma. Recordamos que es un procedimiento que se realiza una sola vez.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp